النفط يواصل خسائره للجلسة الثالثة

واصل النفط خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، إذ باع المستثمرون الخام لجني الأرباح.

وبحلول السّاعة 10:55 صباحاً بتوقيت بيروت، سجّلت العقود الآجلة لخام “برنت” تراجعاً بنسبة 0.13% لتتراجع إلى 67.43 دولاراً للبرميل.

بينما ارتفعت عقود خام “غرب تكساس الوسيط” الأميركي هامشياً بنسبة 0.08% إلى 64.06 دولاراً للبرميل.

ولقت الأسعار الدعم الأسبوع الماضي من قرار “أوبك+” بالإبقاء على تخفيضات الإنتاج في نيسان كما هي إلى حد بعيد. ثم قفزت الأسعار الاثنين الماضي، إذ ارتفع “برنت” فوق 70 دولارا للبرميل، بعد هجمات شنها اليمنيون على قلب صناعة النفط السعودية، قبل أن يتراجع مع انحسار التوتر.