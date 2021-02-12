البيتكوين ترتفع لمستوى قياسي جديد بعد قرار “بنك أوف نيويورك”

تحولت عملة البيتكوين المشفرة للصعود لمستوى قياسي جديد خلال التعاملات، مع تواصل اهتمام المؤسسات بالعملة الرقمية.

وذكر “بنك أوف نيويورك ميلون” أنه قرر تقديم خدمات خاصة بالبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، مشيراً إلى وجود طلب متزايد من قبل المستهلكين على شراء وحفظ الأصول الرقمية.

وصعد سعر عملة البيتكوين بنسبة 3.9% إلى 47.701 ألف دولار في تمام الساعة 5:11 مساءً بتوقيت بيروت، بعد أن سجلت 48.050 ألف دولار في وقت سابق من التعاملات لأول مرة على الإطلاق.

وشهدت عملة الإيثريوم ارتفاعا بنسبة 1.5% إلى 1785 دولارا، بينما انخفضت الريبل بنحو 0.1% عند 0.5156 دولار.