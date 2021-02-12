كي لا يكون الرقم وجهة نظر
9643994_1466672040

البيتكوين ترتفع لمستوى قياسي جديد بعد قرار “بنك أوف نيويورك”

فبراير 12, 2021

تحولت عملة البيتكوين المشفرة للصعود لمستوى قياسي جديد خلال التعاملات، مع تواصل اهتمام المؤسسات بالعملة الرقمية.

وذكر “بنك أوف نيويورك ميلون” أنه قرر تقديم خدمات خاصة بالبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، مشيراً إلى وجود طلب متزايد من قبل المستهلكين على شراء وحفظ الأصول الرقمية.

وصعد سعر عملة البيتكوين بنسبة 3.9% إلى 47.701 ألف دولار في تمام الساعة 5:11 مساءً بتوقيت بيروت، بعد أن سجلت 48.050 ألف دولار في وقت سابق من التعاملات لأول مرة على الإطلاق.

وشهدت عملة الإيثريوم ارتفاعا بنسبة 1.5% إلى 1785 دولارا، بينما انخفضت الريبل بنحو 0.1% عند 0.5156 دولار.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تحولت عملة البيتكوين المشفرة للصعود لمستوى قياسي جديد خلال التعاملات، مع تواصل اهتمام المؤسسات بالعملة الرقمية.

وذكر “بنك أوف نيويورك ميلون” أنه قرر تقديم خدمات خاصة بالبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، مشيراً إلى وجود طلب متزايد من قبل المستهلكين على شراء وحفظ الأصول الرقمية.

وصعد سعر عملة البيتكوين بنسبة 3.9% إلى 47.701 ألف دولار في تمام الساعة 5:11 مساءً بتوقيت بيروت، بعد أن سجلت 48.050 ألف دولار في وقت سابق من التعاملات لأول مرة على الإطلاق.

وشهدت عملة الإيثريوم ارتفاعا بنسبة 1.5% إلى 1785 دولارا، بينما انخفضت الريبل بنحو 0.1% عند 0.5156 دولار.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Share This

Share This

Share this post with your friends!