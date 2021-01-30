مع الحدث – د.حسن مقلد️ يناير 30, 2021 آخر المقالات انفجار مرفأ بيروت… هل من علاقة لأميركا؟ جيفري فيلتمان: سياسة أميركا فشلت في سوريا... ولا بد من مقاربة جديدة قال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن التحديات الاقتصادية «تهدد حكم الأسد في المدى الطويل» مع الحدث - د.حسن مقلد️ 12 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي جراء كورونا... وماذا عن لبنان؟ مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية في أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني