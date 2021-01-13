البنك الدولي يوافق على اتفاقية قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية ببيان، أن “مجلس أمناء البنك الدولي أعطى موافقته بدعم أكثرية الدول على اتفاقية قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان والبالغة قيمته 246 مليون دولار”.

وأشار إلى أن “القرض المخصص لأزمة الطوارىء في لبنان كان وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني على محضر التفاوض حول بنود مشروع الاتفاقية في 10/12/2020”.