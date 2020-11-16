طليس يعلن إرجاء الإضراب العام المقرر يوم الأربعاء

أعلن رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، في بيان، “إرجاء الإضراب العام والتحرك المقرر يوم الاربعاء 18/11/2020 إلى ما بعد 30/11/2020، وذلك نظراً لتفاقم الأوضاع الصحية وإرتفاع عداد الاصابات بـ”كورونا”، وإلتزاماً لقرار المجلس الأعلى للدفاع وبعد التشاور مع رؤساء الاتحادات والنقابات في القطاع، ورئيس الإتحاد العمالي العام، على أن يحدد الموعد في وقت لاحق، من خلال إجتماع ومؤتمر صحافي يعقد لهذه الغاية”.