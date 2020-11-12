الذهب يعوّض بعض خسائره ويقترب من 1870 دولاراً للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب بعد تراجعها أكثر من 1% في الجلسة السابقة، بعدما فاق تأثير مخاوف من التداعيات الاقتصادية لزيادة حالات الإصابة بفيروس “كورونا” تطورات إيجابية بشأن لقاح للمرض.

وبحلول الساعة 09:10 صباحا بتوقيت بيروت، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.21% إلى 1869.30 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.26% إلى 1866.35 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب 4.2% هذا الأسبوع بعد أنباء مشجعة يوم الاثنين بشأن تجارب المرحلة الأخيرة للقاح ابتكرته شركة “فايزر” الأمريكية للأدوية وشريكتها الألمانية “بيونتك”.