ياسين جابر: المشكلة مع صندوق النقد الدولي ليست مشكلة ارقام بل اصلاحات

اشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر الى انه منذ 5 سنوات بدأت المساعي لابعاد العقوبات الاميركية عن لبنان بمبادرة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك منذ نهاية العام 2015 حين صدر قانون “ايفبا 1” وكانت تضم 80 اسما. وذكر بانه بعد عدة زيارات من الوفود النيابية اللبنانية الى واشنطن لا سيما مع بداية العام 2018 ارتفع الحديث في واشنطن عن ملف الفساد في لبنان، وفيما بعدها تراجع الحوار مع واشنطن نظرا للتطورات التي حصلت من انتشار كورونا والاحداث التي حصلت في لبنان.

واوضح جابر في حديث تلفزيوني، بانه منذ العام 2016 ارتفع العجز بشكل كبير في الخزينة العامة، والامور كانت واضحة الى اين اتجاه الامور. وشدد على ان لبنان لا ينقصه قوانين لمكافحة الفساد، بل ان المشكلة الاساسية هي في تطبيق هذه القوانين، لان كل وزير يعتبر نفسه زعيما في وزارته.

واعتبر بان المطلوب حكومة تلاقي استحسان عند الراي العام، وراى بانه يجب تفويض الحكومة لتنفيذ البرنامج الاصلاحي والورقة الاصلاحية الفرنسية دون الرجوع الى احد. ولفت الى ان المشكلة مع صندوق النقد الدولي ليست مشكلة ارقام بل اصلاحات.