شورى الدولة يبطل مرسوم السنيورة التمديد ل” سوليدير”

وشرحت المصادر أن “مجلس شورى الدولة يضم هيئة حاكمة وهذه الهيئة وقبل أن تحكم تعين من اعضائها مستشار مقرر وهو قاض يضع تقرير الذي يتضمّن ما يجب أن يحدث في الملف فهل يتم قبوله أم رفضه”، لافتة الى أن “المستشار المقرر القاضية ريتا كرم وضعت تقريرها والذي قضى بابطال المرسوم رقم 15909 تاريخ 09/12/2005 المتضمن تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي لشركة سوليدير، اي ان كرم اعتبرت المرسوم غير قانوني ومدة سوليدير تنتهي في العام 2019”.

واضافت المصادر: “يعود لمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة أن يوافق أو يرفض التقرير الصادر عن المستشار المقرر، وفي حالة القاضية كرم وافق مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة على تقريرها، وتبقى خطوة أخيرة وهي مصادقة الهيئة الحاكمة في مجلس شورى الدولة على الموضوع وينتهي وتتم تصفية شركة “سوليدير” وتعود للمساهمين فيها ولاصحاب الحقوق



