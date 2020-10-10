د. حسن مقلد رئيس تحرير مجلة الإعمار والإقتصاد/ حديث الساعة 9-10-2020 أكتوبر 10, 2020 آخر المقالات د. حسن مقلد رئيس تحرير مجلة الإعمار والإقتصاد/ حديث الساعة 9-10-2020 البنك الدولي يحذر .. الوباء سيزيد الفقر المدقع في العالم للمرة الأولى منذ عام 1998 فايننشال تايمز: ستة مليارديرات لبنانيين في قائمة "فوربس" لأثرياء 2020 حسن مقلد : المبادرة الفرنسية لم تكن لتحصل لو لم تشعر واشنطن أن قرار التوجه في لبنان شرقا جدي حسن مقلد : الوضع في لبنان صعب لكن يمكن التخفيف من الانهيار إذا اتخذت إجراءات جدية تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني