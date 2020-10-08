فايننشال تايمز: ستة مليارديرات لبنانيين في قائمة “فوربس” لأثرياء 2020

أعلنت صحيفة “فايننشال تايمز” عن أنه في قائمة “فوربس” لأثرياء العالم 2020 هناك ستة مليارديرات لبنانيين في بلد تعداد سكانه 5 ملايين، فلبنان لديه أعلى كثافة ثروة، إذ يملك 10 بالمئة من الأثرياء نسبة 71% من ثروة البلاد، مع نسبة 55% فقر، وأوضحت أنه يمتلك 10 في المائة من السكان البالغين نحو 71 في المائة من ثروة البلاد، وفقاً للإسكوا، التي قدرت الشهر الماضي أن معدل الفقر فيها ارتفع من 28 في المائة في عام 2019 إلى 55 في المائة في عام 2020. ويحتل لبنان المرتبة الثانية في المنطقة، مقياس عدم المساواة بعد السعودية.

وأوضحت أن “هناك أماكن قليلة ترمز إلى فجوة الثروة في البلاد بشكل أفضل من طرابلس ، حيث تتلاشى المباني السكنية الذكية في مساحات من الأحياء المتهدمة. المدينة المتداعية، هي مسقط رأس اثنين من أغنى المليارديرات في البلاد، رئيس الوزراء السابق والنائب الحالي في طرابلس نجيب ميقاتي وشقيقه طه ، اللذين جنا ثروتهما في الخارج من الاتصالات”.