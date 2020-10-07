كي لا يكون الرقم وجهة نظر
Capture

حسن مقلد : المبادرة الفرنسية لم تكن لتحصل لو لم تشعر واشنطن أن قرار التوجه في لبنان شرقا جدي

أكتوبر 7, 2020

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Share This

Share This

Share this post with your friends!