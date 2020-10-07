حسن مقلد : الوضع في لبنان صعب لكن يمكن التخفيف من الانهيار إذا اتخذت إجراءات جدية أكتوبر 7, 2020 آخر المقالات حسن مقلد : المبادرة الفرنسية لم تكن لتحصل لو لم تشعر واشنطن أن قرار التوجه في لبنان شرقا جدي حسن مقلد : الوضع في لبنان صعب لكن يمكن التخفيف من الانهيار إذا اتخذت إجراءات جدية إقرار قانون الإثراء غير المشروع في مجلس النواب صفير:أي Haircut على أموال المودعين سيخلق الكثير من المشاكل ونحن نعارضه البنك الدولي: النمو عند أدنى مستوى منذ 50 عاما في منطقة شرق آسيا بسبب كورونا تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني