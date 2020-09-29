البنك الدولي: النمو عند أدنى مستوى منذ 50 عاما في منطقة شرق آسيا بسبب كورونا

أعلن البنك الدولي، ان جائحة فيروس كورونا من المتوقع أن تجعل النمو عند أدنى مستوى منذ 50 عاما في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي علاوة على الصين. وتوقع البنك الدولي أن تحقق المنطقة نموا 0.9 بالمئة فحسب في 2020، وهو أدنى مستوى منذ عام 1967. يذكر انه تجاوزت وفيات كورونا في مختلف أرجاء العالم حاجز المليون، مع تزايد أعداد الوفيات وسط تسارع الإصابات في عدد من البلدان. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في 11 آذار الماضي، تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض “كوفيد-19” جائحة، ومنذ ذلك الحين والعمل جارٍ حول العالم على قدم وساق من أجل إيجاد لقاح يقي من الوباء المتفشي.