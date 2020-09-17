د. حسن مقلد/ مع الحدث 17-9-2020 سبتمبر 17, 2020 آخر المقالات د. حسن مقلد/ مع الحدث 17-9-2020 آخر كلام ملاحظات على الورقة الفرنسية: 25 عاماً إلى الوراء سلامة: نعمل على أن تكون هناك بطاقة لكلّ لبناني للشراء بقيمة 1515 للدولار بهدف دعم المواطن السياسة اليوم مع د. حسن مقلّد 6-9-2020 تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني