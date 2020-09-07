سلامة: نعمل على أن تكون هناك بطاقة لكلّ لبناني للشراء بقيمة 1515 للدولار بهدف دعم المواطن

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في حديث تلفزيوني، ان “البنك المركزي لديه سيولة بحدود 19 مليار و500 مليون دولار ويمكن ان نستخدم كل ما يفوق الاحتياط الإلزامي، فنحن لدينا وقت امامنا والمجلس المركزي اتخذ قرار وابلغنا الحكومة انه لا يحق لنا استخدام الاحتياط الإلزامي لتمويل الاستيراد”.

وشدد سلامة على ان “هناك جهد لترشيد موضوع السلة الغذائية ولا يُخفى أنّ استغلالاً وتهريباً يحصلان ونعمل على أن تكون هناك بطاقة لكلّ لبناني للشراء بقيمة 1515 للدولار بهدف دعم المواطن، ونحن طلبنا من وزارة الطاقة تحديد حاجات البلد من فيول وغيره وعلى أيّ شركات يجب أن توزّع من أجل تلبية حاجات المواطن إلى أن تصبح هناك خطة واضحة”، لافتاً الى انه “لن يفلس أيّ مصرف في لبنان، ونحن اتّخذنا قرار مفاده أنّ المصرف الذي لا يمكنه تأمين المتطلّبات من حيث السيولة أو رأس المال سيقوم مصرف لبنان بتملّكه والحقوق تبقى محفوظة”.