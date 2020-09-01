عون: تمّ اليوم توقيع عقد التدقيق المالي الجنائي وهي الخطوة المفصلية المنتظرة على طريق الاصلاح

أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي انه “تمّ اليوم توقيع عقد التدقيق المالي الجنائي، الخطوة المفصلية المنتظرة على طريق الاصلاح ومكافحة الفساد”، مشيرا الى انه “كما سبق وتعهّدت بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه الى التوقيع، اجدّد التعهد الان بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه في التنفيذ”.

وفي وقت سابق، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020، وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ثلاثة عقود تتعلّق بالتدقيق الجنائي مع شركة Alvarez& Marsal والتدقيق المالي والحسابي مع شركتي Oliver Wyman و KPMG.