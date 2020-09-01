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رياض سلامة: معدل سعر الدولار في السوق اللبناني لا يتعدى 3500 وما يحصل وضع غير طبيعي

سبتمبر 1, 2020

اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى ان رفع رؤوس المال إلزامي للبنوك ومن لن يلتزم سيكون خارج السوق اللبناني، واعتبر بأنه يجب إعادة نحو 30% من الأموال التي خرجت من البنوك اللبنانية.
ولفت سلامة في حديث لـ”سكاي نيوز عربية” الى اننا دخلنا بسياسات ساعدت بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل خضات دخل به البلد، ونحن شهدنا باقل من سنة ادراج مصرف على لائحة العقوبات وحرائق باحراجنا واقفال للمصارف باقل من شهر، وتوقف سداد اليوروبوند والكورونا وانفجار مرفا بيروت، ولذلك الاحتياطات الموجودة في مصرف لبنان ساهمت بالمحافظة على النظام والحد من ارتفاع الاسعار وقد عملنا على تخفيف الالم على الشعب اللبناني.

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اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى ان رفع رؤوس المال إلزامي للبنوك ومن لن يلتزم سيكون خارج السوق اللبناني، واعتبر بأنه يجب إعادة نحو 30% من الأموال التي خرجت من البنوك اللبنانية.
ولفت سلامة في حديث لـ”سكاي نيوز عربية” الى اننا دخلنا بسياسات ساعدت بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل خضات دخل به البلد، ونحن شهدنا باقل من سنة ادراج مصرف على لائحة العقوبات وحرائق باحراجنا واقفال للمصارف باقل من شهر، وتوقف سداد اليوروبوند والكورونا وانفجار مرفا بيروت، ولذلك الاحتياطات الموجودة في مصرف لبنان ساهمت بالمحافظة على النظام والحد من ارتفاع الاسعار وقد عملنا على تخفيف الالم على الشعب اللبناني.

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