مصطفى أديب .. الرئيس المكلّف !

في ختام الاستشارات النيابية الملزمة، التي انطلقت عند التاسعة صباحاً، أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، في بيان، أنّ “رئيس الجمهورية ميشال عون استدعى السفير مصطفى أديب لتكليفه تشكيل الحكومة”.

وحصل مصطفى أديب على 90 صوتاً من أصوات الكتل النيابية. في حين أعلنت كتلة “الجمهورية القوية” تسمية السفير نواف سلام بـ15 صوتاً، وكذلك سمّى النائب فؤاد مخزوفي سلام، وتحفّظ 6 نواب عن التصويت، فيما سمّى النائب ميشال ضاهر الوزيرة السابقة ريّا الحسن، والنائب جهاد عبدالصمد سمّى الفضل شلق.

وانضمّ أديب إلى رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري للقاء ثلاثي في بعبدا.

يشغل أديب منذ 18 تموز 2013، منصب سفير الجمهورية اللبنانية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية، وبدأ حياته المهنية كمدرس للقانون الدولي العام والقانون الدستوري والجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية في جامعات مختلفة في لبنان وفرنسا.

وفي العام 2000، بدأ التدريس في كلية بيروت الحربية، وأصبح أستاذاً متفرغاً في الجامعة اللبنانية.

كما أنه رئيس الجمعية اللبنانية للقانون الدولي والجمعية اللبنانية للعلوم السياسية وعضو في جمعية خريجي الجامعات الفرنسية، والجمعية العربية للعلوم السياسية، والجمعية الدولية للقانون الدستوري، والمرصد من أجل السلم الأهلي الدائم.

تولى منصب مستشار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي منذ العام 2000 وحتى تعيينه سفيراً، و”مثّل” كرئيس حكومة في عامي 2005 و2006، أمام اللجنة الخاصة المكلفة بوضع قانون الانتخابات الجديد. إبن طرابلس لا ينتمي إلى “تيار العزم”، كما يقول ميقاتي، وهو ليس حزبيا كما يقول عارفوه. ويتحدّث عنه الإعلاميون الذين عرفوه في السرايا بأنّه غاية في اللياقة والتهذيب، إضافة الى كفاءة عالية في الأداء.

متأهل وله خمسة أولاد.

وفي كلمة له من قصر بعبدا أنه “تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون وأبلغني تكليفي تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وندعو الله ان يوفقنا في تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن في هذه الظروف العصيبة لا سيما بعد التفجير المدمر في مرفأ بيروت

واكد ان “لا وقت للكلام والوعود والتنمنيات والقلق كبير لدى جميع اللبنانيين على الحاضر والمستقبل، وبإذن الله سنوفق في مهمة اختيار فريق عمل وزاري متجانس من أصحاب الكفاءات والاختصاص”.

وشدّد أديب على أن”الفرصة امامنا ضيقة وعلى كل القوى السياسية ان تدرك ذلك. وأقول للبنانيين قدرنا أن نتغلب على الأحزان والأوجاع وعزمنا راسخ بأن أرضنا ستبقى صامدة ومعا نصنع الأمل بالمستقبل. ادعوا لنا بالتوفيق”.