تعميمٌ لمصرف لبنان بشأن “سندات القروض”

أعلن مصرف لبنان، عن “إصداره تعميم يحمل رقم 568 يتعلق بـ “عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة”.

وألزم مصرف لبنان، “المصارف والمؤسسات المالية بإستيفاء سندات القروض الشخصية والسكنية بالليرة اللبنانية وعلى سعر صرف 1507.5، شرط ان يكون صاحب القرض مقيم في لبنان، وان لا يكون لديه حساب بالعملة الأجنبية ممكن تسديد الأقساط منه، وان لا يتعدى مجموع القروض السكنية الممنوحة للعميل 800 ألف دولار ومجموع قروض التجزئة الاخرى 100 ألف دولار”.