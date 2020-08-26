حوار اليوم مع د. حسن مقلد أغسطس 26, 2020 آخر المقالات تعميمٌ لمصرف لبنان بشأن "سندات القروض" حوار اليوم مع د. حسن مقلد حلو: 20 ألف مبنى مدمّر في بيروت ونحن بحاجة لملياري دولار و3 سنوات لإعادة الإعمار المشهديّة | من المسؤول عن تفجير مرفأ بيروت؟ | 2020-08-05 مرفأ بيروت.. تدمير أكبر ميناء تجاري تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني