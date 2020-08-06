المشهديّة | من المسؤول عن تفجير مرفأ بيروت؟ | 2020-08-05 أغسطس 6, 2020 آخر المقالات المشهديّة | من المسؤول عن تفجير مرفأ بيروت؟ | 2020-08-05 مرفأ بيروت.. تدمير أكبر ميناء تجاري حوار اليوم مع د. حسن مقلد – رئيس تحرير مجلة الاعمار والاقتصاد مجلس الوزراء اقر التدقيق المالي المحاسبي والجنائي سعر أونصة الذهب يتجاوز 1800 دولار للمرة الأولى منذ عام 2011 تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني