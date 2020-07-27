حوار اليوم مع د. حسن مقلد – رئيس تحرير مجلة الاعمار والاقتصاد يوليو 27, 2020 آخر المقالات حوار اليوم مع د. حسن مقلد – رئيس تحرير مجلة الاعمار والاقتصاد مجلس الوزراء اقر التدقيق المالي المحاسبي والجنائي سعر أونصة الذهب يتجاوز 1800 دولار للمرة الأولى منذ عام 2011 التلغراف البريطانية ترسم سيناريوهات سوداوية: الناس ستموت الجوع في لبنان مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني يعلن استقالته تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني