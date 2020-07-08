سعر أونصة الذهب يتجاوز 1800 دولار للمرة الأولى منذ عام 2011
يوليو 8, 2020
تجاوز سعر أونصة الذهب 1800 دولار الأربعاء، لأول مرّة منذ العام 2011، إذ استفاد المعدن الثمين من وضعه كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.
وبلغ سعر أونصة الذهب 1800,86 دولارا حوالى الساعة 08,30 ت غ في سوق لندن للسبائك، وهو أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات ونصف.
تجاوز سعر أونصة الذهب 1800 دولار الأربعاء، لأول مرّة منذ العام 2011، إذ استفاد المعدن الثمين من وضعه كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.
وبلغ سعر أونصة الذهب 1800,86 دولارا حوالى الساعة 08,30 ت غ في سوق لندن للسبائك، وهو أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات ونصف.