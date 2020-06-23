حسن مقلد يكشف مضمون رسالة تلقاها من الصين ويؤكد أنّه سيطلع الرئيس حسان دياب عليها يونيو 23, 2020 آخر المقالات بيان من سفارة الصين لدى لبنان حسن مقلد يكشف مضمون رسالة تلقاها من الصين ويؤكد أنّه سيطلع الرئيس حسان دياب عليها الخبير الاقتصادي حسن مقلد : مشكلة الدولار لن تحلّ في لبنان إذا لم يحصل حلّ سياسي ألفا تعلن إعادة الافتتاح التدريجي لمتاجرها بدءاً من الدكوانة وجبيل مداخلة الخبير الاقتصادي د. حسن مقلد في برنامج بانوراما اليوم بعد خطاب السيد حسن نصرالله تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني