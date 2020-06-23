ألفا تعلن إعادة الافتتاح التدريجي لمتاجرها بدءاً من الدكوانة وجبيل

بيروت – لبنان: تعلن شركة ألفا، بإدارة أوراسكوم للإتصالات، عن إعادة إفتتاح متجري ألفا النموذجيين في الدكوانة وجبيل بعد إقفال قسري لمدة ثلاثة أشهر كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسيكون متجرا الدكوانة وجبيل جاهزين لاستقبال الزبائن من الإثنين الى السبت من الثامنة صباحا الى الخامسة بعد الظهر على أن يعاد تباعا افتتاح المتاجر الأخرى ضمن خطة متكاملة تقوم بها الشركة لضمان إلتزام شروط السلامة حفاظا على صحة الزبائن والموظفين على حد سواء.

ستطبق ألفا أقصى معايير السلامة وشروط التباعد الإجتماعي social distancing الموصى بها عالميا. وسيتم في هذا الإطار تجهيز المتاجر والفروع بسبل الحماية والتدابير الوقائية. كما سيتم تحديد عدد الزبائن المسموح وجودهم داخل المتجر. ويتوجب على الزبون ارتداء الكمامة.

وستبقي ألفا مشتركيها على اطلاع على مواعيد افتتاح متاجرها الأخرى.

للمزيد، يرجى التواصل مع الشركة عبر وسائل التواصل الخاصة بنا عبر فايسبوك وتويتر وعبر خدمة التحادث المباشر عبر تطبيق ألفا والموقع الإلكتروني www.alfa.com.lb أو الإتصال على الـ111.