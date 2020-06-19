كي لا يكون الرقم وجهة نظر
Capture

مداخلة الخبير الاقتصادي د. حسن مقلد في برنامج بانوراما اليوم بعد خطاب السيد حسن نصرالله

يونيو 19, 2020

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Share This

Share This

Share this post with your friends!