مداخلة الخبير الاقتصادي د. حسن مقلد في برنامج بانوراما اليوم بعد خطاب السيد حسن نصرالله يونيو 19, 2020 آخر المقالات مداخلة الخبير الاقتصادي د. حسن مقلد في برنامج بانوراما اليوم بعد خطاب السيد حسن نصرالله قانون قيصر وتأثيراته سلامة: هدفنا بالاتفاق مع الصيارفة المرخصين هو دفع سعر الدولار للانخفاض بشكل متواصل ندوة الأسبوع | قانون قيصر بين قوة الضغط والقدرة على الصمود | 2020-06-12 حوار اليوم مع الصحافي جوني منير ود. حسن مقلّد تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني