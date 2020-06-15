ندوة الأسبوع | قانون قيصر بين قوة الضغط والقدرة على الصمود | 2020-06-12 يونيو 15, 2020 آخر المقالات ندوة الأسبوع | قانون قيصر بين قوة الضغط والقدرة على الصمود | 2020-06-12 حوار اليوم مع الصحافي جوني منير ود. حسن مقلّد ثورة الجياع انطلقت .. لا ثقة بشيء أو بشخص! المكتب الاعلامي للرئيس لحود ردا على كلام للسنيورة : يقدم خدمة في إنعاش الذاكرة لنا وللثائرين على الفساد في هذه الأيام مجلس الوزراء يقرّ التعيينات المالية والإدارية تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني