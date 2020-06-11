مجلس الوزراء يقرّ التعيينات المالية والإدارية

عيّن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في قصر بعبدا، 4 نواب لحاكم مصرف لبنان، وهم: وسيم منصوري (شيعي) – سليم شاهين (سني) – بشير يقظان (درزي) والكسندر موراديان (أرمن أرثوذكس).
كما تم تعيين لجنة الرقابة على المصارف ورئيستها مايا دباغ، ومؤلفة من الأعضاء وهم:
– كامل وزني
– وجوزف حداد
– ومروان مخايل
– عادل دريق.
وتم تعيين مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان وهي كريستال واكيم .
وفي هيئة الأسواق المالية عُيّن: واجب علي قانصو وفؤاد شقير ووليد قادري .
وشادي حنا عضو اصيل في هيئة التحقيق الخاصة.
كما عيّن مجلس الوزراء ايضاً:
– محمد ابو حيدر مديراً عاماً للاقتصاد
– غسان نور الدين مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة
– نسرين مشموشي رئيسة لمجلس الخدمة المدنية
– جريس برباري مدير عام الحبوب والشمندر
-القاضي مروان عبود محافظاً لبيروت
-بولين ديب محافظ كسروان-الفتوح، جبيل