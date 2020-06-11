مجلس الوزراء يقرّ التعيينات المالية والإدارية

عيّن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في قصر بعبدا، 4 نواب لحاكم مصرف لبنان، وهم: وسيم منصوري (شيعي) – سليم شاهين (سني) – بشير يقظان (درزي) والكسندر موراديان (أرمن أرثوذكس).

كما تم تعيين لجنة الرقابة على المصارف ورئيستها مايا دباغ، ومؤلفة من الأعضاء وهم:

– كامل وزني

– وجوزف حداد

– ومروان مخايل

– عادل دريق.

وتم تعيين مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان وهي كريستال واكيم .

وفي هيئة الأسواق المالية عُيّن: واجب علي قانصو وفؤاد شقير ووليد قادري .

وشادي حنا عضو اصيل في هيئة التحقيق الخاصة.

كما عيّن مجلس الوزراء ايضاً:

– محمد ابو حيدر مديراً عاماً للاقتصاد

– غسان نور الدين مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة

– نسرين مشموشي رئيسة لمجلس الخدمة المدنية

– جريس برباري مدير عام الحبوب والشمندر

-القاضي مروان عبود محافظاً لبيروت

-بولين ديب محافظ كسروان-الفتوح، جبيل