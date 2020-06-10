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لقاء مباشر مع المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني تحت عنوان: “بين الحكومة والمصارف: أين الحل؟” يحاوره الإقتصادي والإعلامي ألبير كوستانيان

يونيو 10, 2020

تنظّم “الكتلة الوطنيّة” لقاءً مباشراً مع المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني يجريه الإقتصادي والإعلامي ألبير كوستانيان وذلك عبر صفحتها على فايسبوك ضمن برنامج “خلينا عتواصل”، تحت عنوان: “بين الحكومة والمصارف: أين الحل؟”، يوم الخميس في 11 حزيران الحالي الساعة 7 مساء.

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تنظّم “الكتلة الوطنيّة” لقاءً مباشراً مع المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني يجريه الإقتصادي والإعلامي ألبير كوستانيان وذلك عبر صفحتها على فايسبوك ضمن برنامج “خلينا عتواصل”، تحت عنوان: “بين الحكومة والمصارف: أين الحل؟”، يوم الخميس في 11 حزيران الحالي الساعة 7 مساء.

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