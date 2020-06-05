مع الحدث – 04-06-2020 يونيو 5, 2020 آخر المقالات مع الحدث - 04-06-2020 "الكتلة الوطنيّة": مستمرّون في الثورة حتى تحقيق مطلبها الموحّد بتشكيل حكومة مستقلّة هذا هو بديل برنامج صندوق النقد الدولي (2) حوار اليوم مع د.حسن مقلد - رئيس تحرير مجلة الإعمار والإقتصاد "عامل" وشركاؤها يطلقون حملة فحوصات "كورونا" بين النازحين السوريين على مستوى لبنان تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني