حوار اليوم مع د.حسن مقلد – رئيس تحرير مجلة الإعمار والإقتصاد يونيو 2, 2020 آخر المقالات هذا هو بديل برنامج صندوق النقد الدولي (2) حوار اليوم مع د.حسن مقلد - رئيس تحرير مجلة الإعمار والإقتصاد "عامل" وشركاؤها يطلقون حملة فحوصات "كورونا" بين النازحين السوريين على مستوى لبنان "الإيكونومست": لبنان في المرتبة 65 للأسواق الناشئة من حيث قوة الإقتراض والدين العام الدولية للمعلومات: مليون عاطل عن العمل في الأشهر المقبلة! تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني