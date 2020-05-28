“الإيكونومست”: لبنان في المرتبة 65 للأسواق الناشئة من حيث قوة الإقتراض والدين العام

تحت عنوان ” ما هي الأسواق الناشئة الأكثر تعرضاً للمخاطر المالية؟”، نشرت مجلة “الإيكونومست” البريطانية تقريراً تناولت فيه تأثير فيروس “كورونا” على إقتصادات البلدان الناشئة الـ66.

وفي التفاصيل، أنّ التقرير يُصنّف البلدان وفقاً لـ4 مؤشرات للقوة المالية: الدين العام، الدين الخارجي، تكلفة الإقتراض وغطاء الإحتياطي.

وحلّت بوتسوانا، تايوان، كوريا الجنوبية، البيرو وروسيا في المراتب الخمسة الأولى، أمّا أنغولا، البحرين، زامبيا، لبنان (65 من أصل 66) وفنزويلا، فحلّت في المراتب الخمسة الأخيرة.

وإحتل لبنان المرتبة 65 في اللائحة التي تضم دولاً من “القمصان القذرة”، بحسب التوصيف الذي إستعارته المجلة من “تاجر السندات الأسطوري، بيل غروس”، الذي إستخدم ذلك التعبير للدلالة على “السندات المعروضة من الحكومات المثقلة بالديون”. وبالتالي، كلما ثقلت الدولة بالديون، كلما كان قميصها أكثر قذارة.