إتفاق “إسرائيلي” مصري على عقد منتدى الغاز الطبيعي

إتفق وزيرا الطاقة “الإسرائيلي” والمصري، على عقد منتدى الغاز الطبيعي الإقليمي قريباً، لمواصلة التعاون المشترك فيما يخص الطاقة بين البلدين.

وأفادت تقارير صحفية، بأن “وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا إتصل بوزير الطاقة “الإسرائيلي” يوفال شتاينيتس، وهنأه بمناسبة توليه حقيبة الطاقة في الحكومة الجديدة”.

وأضافت التقارير، بأن “الوزيرين إتفقا على عقد منتدى الغاز الطبيعي الإقليمي قريباً، بغية جعله منظمة دولية”