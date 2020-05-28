“غولدمان ساكس”: مسألة تعافي الإقتصاد العالمي “وعرة”

وصف “غولدمان ساكس” مسألة تعافي الاقتصاد العالمي بـ”الوعرة”، إذ بدأت الحكومات في تخفيف قيود الإغلاق الشامل بسبب فيروس “كورونا”، مما قد يؤدي إلى تراجعها عن برامج التحفيز.

وأوضح رئيس المصرف الأميركي جون والدرون، إن أكبر خطر بالنسبة للأسواق يتمثل في “مسار الاقتصاد”، لافتاً إلى أن التهديد المقبل الذي قد يعترض هذا المسار هو عدم تعافي الاقتصاد بسلاسة، وعودة ظهور الإصابة بالفيروس.

وفيما يرى والدرون أن مخاطر الائتمان بالنسبة للشركات والمستهلكين، هي ثاني أبرز خطر يهدد الأسواق.

كما حذر من أن التعافي الاقتصادي على شكل حرف “دبليو” سيمثل تحدي غير مسبوق بالنسبة للمستهلكين بشكل خاص إذا تضاءل الدعم الحكومي، مما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الائتمان الاستهلاكي.