قانون قيصر الأمريكي ضد سوريا وانعكاسه على لبنان مايو 26, 2020 آخر المقالات قانون قيصر الأمريكي ضد سوريا وانعكاسه على لبنان مصرف لبنان: بدءاً من 27 أيار سيجري اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الليرة دياب: تبلغت وعدا من حاكم مصرف لبنان أن المصرف سيتدخل اعتبارا من اليوم لحماية الليرة مداخلة رئيس جمعية المصارف في لبنان مساهمة جمعية مصارف لبنان في خطة الحكومة تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني