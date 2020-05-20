مداخلة رئيس جمعية المصارف في لبنان مايو 20, 2020 آخر المقالات مصرف لبنان: بدءاً من 27 أيار سيجري اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الليرة دياب: تبلغت وعدا من حاكم مصرف لبنان أن المصرف سيتدخل اعتبارا من اليوم لحماية الليرة مداخلة رئيس جمعية المصارف في لبنان مساهمة جمعية مصارف لبنان في خطة الحكومة "عامل" و"فونداسيون ميريو" يطلقان حملة فحوصات مجانية لفيروس كورونا في عرسال تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني