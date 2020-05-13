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جمعية المصارف: ملتزمون بالإقفال التام كما ورد في قرار وزير الداخلية

مايو 13, 2020

أعلنت جمعية المصارف في بيان لها أنه “تنفيذا لقرار وزير الداخلية رقم 582 تاريخ 13 ايار 2020 والمتعلق بالإعلان عن الاقفال العام ضمن اجراءات التعبئة العامة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا ولما كان مصرف لبنان وغرف المقاصة ملتزمين بالاقفال، وبناء على الاتصالات الواردة الينا من المصارف نؤكد الالتزام التام بالاقفال كما ورد في القرار المذكور اعلاه”.
وفي وقت سابق، أصدر وزير الداخلية محمد فهمي قرارا حول الاقفال العام يشمل المؤسسات الخاصة والاسواق والشركات التجارية والقطاع التربوي والمصارف، على ان يستمر العمل بنظام المفرد جوز في حركة السيارات، ويستثنى من قرار الاقفال القطاعات الصحية والاستشفائية والغذائية والصناعية والاعلامية والمحروقات.

 

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أعلنت جمعية المصارف في بيان لها أنه “تنفيذا لقرار وزير الداخلية رقم 582 تاريخ 13 ايار 2020 والمتعلق بالإعلان عن الاقفال العام ضمن اجراءات التعبئة العامة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا ولما كان مصرف لبنان وغرف المقاصة ملتزمين بالاقفال، وبناء على الاتصالات الواردة الينا من المصارف نؤكد الالتزام التام بالاقفال كما ورد في القرار المذكور اعلاه”.
وفي وقت سابق، أصدر وزير الداخلية محمد فهمي قرارا حول الاقفال العام يشمل المؤسسات الخاصة والاسواق والشركات التجارية والقطاع التربوي والمصارف، على ان يستمر العمل بنظام المفرد جوز في حركة السيارات، ويستثنى من قرار الاقفال القطاعات الصحية والاستشفائية والغذائية والصناعية والاعلامية والمحروقات.

 

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