التجمع يعقد لقاء مع الاكاديمي الدكتور حسن مقلد الخبير الاقتصادي والمالي مايو 12, 2020 آخر المقالات جمعية المصارف: ملتزمون بالإقفال التام كما ورد في قرار وزير الداخلية وزني: سعر الصرف سيبقى مثبتا حاليا على أن نحرره تدريجيا بالمرحلة المقبلة "الكتلة الوطنيّة": إجتماع ومؤتمران صحافيّان يختصران النظام السياسي بماضيه وحاضره ومستقبله التجمع يعقد لقاء مع الاكاديمي الدكتور حسن مقلد الخبير الاقتصادي والمالي تجمع "نداء لبنان" تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني