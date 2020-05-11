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خلال الفترة الماضية، وهي فترة المئة يوم الأولى، التي حددتها الحكومة لنفسها كي تطلق عملها الهادف إلى “معالجة الوضع المالي المنهار” وتحقيق “الإصلاح الاقتصادي” و “المحاسبة على الفساد واسترداد المال المنهوب”. خلال هذه الفترة آثر “تجمع نداء لبنان” عدم إطلاق مواقف علنية، واكتفى بتقديم النصائح للحكومة عبر عدد من الوزراء. ذلك لسببين وجيهين: الأول هو إعطاء فرصة للحكومة، والثاني لكي لا يستغل من قبل منظومة الفساد المعروفة التي بدأت منذ اليوم الأول بشن حرب على الحكومة، مع أن هذه المنظومة هي التي أوصلت لبنان إلى ما هو عليه من انهيار مالي واقتصادي وبؤس اجتماعي وتسيب وفساد.

والجدير بالذكر هنا أنه بعيد تشكيل الحكومة تعرض لبنان، كما العالم كله، لجائحة “الكورونا”. وفي هذا المجال نسجل للحكومة عملها الجيد في مواجهة تفشي هذا الوباء وحماية اللبنانيين من أخطاره. كذلك نسجل لوسائل الإعلام وللعديد من الجمعيات دورهم المشكور في هذا المجال.

لقد توجت الحكومة عملها خلال فترة “المئة يوم الأولى” بإقرار خطة “للإصلاح المالي والاقتصادي” وبالإعلان عن سعيها إلى استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.

لذلك يرى “تجمع نداء لبنان” أن واجبه الوطني يفرض عليه إبداء ملاحظاته على خطة الإصلاح هذه لكي لا يكون “الإصلاح” مجرد شعار براق وفارغ يتكرر خلفه انحدار لبنان إلى الهاوية.

اضاعت الطبقة السياسية ممثلة بالحكومتين السابقة والحالية الوقت منذ اندلاع الانتفاضة على الوعود الفارغة وعلى تاكيد الخيارات الاقتصادية والمالية والنقدية المتخذة منذ ما يقارب ال٢٨ عاماً وذلك عبر ورقتين اقتصاديتين تبنتهما تباعاً واعتبرتهما تاريخيتين الاولى ورقة الحريري والثانية ورقة الحكومة الحالية التي اضيف لها صراحة وباحتفالية غير مسبوقة شروط صندوق النقد الدولي وطلب برنامج منه.

لقد تضمنت خطة الحكومة، بل خطة الطبقة السياسية:

1-تحرير سعر صرف الليرة بدءاً من ٣٥٠٠ ليرة لكل دولار منذ اللحظة الاولى وجرى تقييم الارقام والخسائر والعوائد بناء لهذا الرقم بعد ان كانت ورقة “لازار” قد اعتمدت رقم ٢٩٧٥ في السنة الثانية والفارق الزمني ايام عدة فقط.

2-اعادة هيكلة القطاع العام بكل فئاته ووقف التوظيف وعدم ملء الشواغر واعادة النظر بالتقاعد ومنع التعاقد وتجميد الرواتب لسنوات التصحيح الخمس، مع الاقرار بنسبة تضخم تبلغ ٥٣ بالمئة بعد ان كانت الورقة المعلنة قبل ايام تتحدث عن نسبة٢٥ بالمئة.

3-خصخصة كاملة لكل ممتلكات الدولة ومرافقها وقطاعاتها وكذلك لمصرف لبنان المركزي على طريقة “سوليدير” السيئة الذكر والتجربة.

4-احتساب للخسائر غير منطقي عبر تضخيم بعضها دون احتساب الضمانات واخفاء بعضها الاخر لحسابات سياسية او مصلحية او تحاصصية، كل ذلك قبل التدقيق.

5-كشف البلد بالكامل امام شركات دولية معروفة او مجهولة التوجهات والمصالح وبعضها نافر بعلاقته مع العدو.

إن تجمع ” نداء لبنان” يطالب:

1-اولاً باعتماد نتائج الحسابات الوطنية التي انتهت منذ عام ونيف والتي تصلح اساساً لمعرفة ارقام الدولة وخسائرها والمسؤولية فيها، والتي غيبت لأسباب وأسباب.

2-كما ان اي خطة تغيب عنها المقاربة الاقتصادية والانتاجية تحديداً تعتبر استمرارا للنموذج المقتصر على المقاربة المحاسبية فقط وثم النقدية، في وقت بات المطلوب والضروري خطة اقتصادية ومالية واضحة.

3-إن مشكلة التمويل هامة وهامة جداً ولكن الاساس يبقى اتخاذ خطوات تحديد اولوية الصرف ووقف هدره لان حجم التمويل الذي توفر للبلاد خلال ٣٠ سنة فاق من الداخل والخارج طاقات البلاد الاستيعابية باضعاف ولكنه لم يصرف او يترجم بقنوات الانتاج فانتهى سرقة او ديون.

4-لا بد من اعتماد سياسات اقتصادية علمية واضحة المعالم، مبنية على دراسات وأبحاث، تتناول كيفية رفع الإنتاج القومي، وزيادة التصدير، والتخفيف من الاستيراد، وصون العملة الوطنية، والحد من الدولرة، وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، ووضع برنامج شامل لإيجاد السبل الآيلة إلى سداد الدين العام، ورفع نسبة التنمية المستدامة.

5-إن استعادة الأموال المحولة والمهربة بصورة غير قانونية، والأموال المنهوبة والمسروقة، مطلب وطني جوهري. إذ لا بد من وضع آليات فاعلة شفافة، واضحة وسريعة لاسترجاعها، دون تباطؤ أو مراوغة، أو الرهان على عامل الوقت لاسترجاعها، وملاحقة ومحاكمة كل الفاسدين الذين كانوا ضالعين في عمليات النهب المنظم من قريب أو بعيد.

6-إن الانفتاح على محيطنا، مطلب وطني وخيار حتمي واسترتيجي، يستمد جذوره من وحدة التاريخ والجغرافيا والمصير والمصلحة المشتركة، التي لا بد من تطبيقها عملياً على الأرض سياسياً واقتصادياً وتجارياً ومالياً، وثقافياً وعلمياً، دون خلفيات متزمتة، وحساسيات، وحسابات ضيقة، تأتي ضد مصلحة لبنان وشعبه.

7-إن خيار الانفتاح على دول صديقة، كروسيا والصين والهند وإيران وماليزيا وغيرها، أصبح من الضرورات الاستراتيجة، لإقامة التوازن في علاقات لبنان مع دول العالم الصديقة، وعدم اقتصار علاقاته الاقتصادية والتجارية والمالية على دول قليلة، حتى يتجنب سياسة الابتزاز أو التهديد أو التهويل وفرض الشروط القاسية عليه، التي تمارسها بعض الدول بحقه من آن إلى آخر. لذلك فإن تحرير القرار السياسي للدولة اللبنانية هو الشرط الأهم للإنقاذ الاقتصادي والمالي.

تجمع نداء لبنان

في 11/5/2020

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