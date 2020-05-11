رسالة جمعية المستهلك الى السيد وزير الاقتصاد.

يتبين يوم بعد يوم ان كبار التجار ، الذين يحتكروا استيراد اكثر من ٨٥٪؜ من احتياجات اللبنانيين، ويحتسبوا نسبة تكلفة الجمارك والضريبة المضافة والنقل، وهي بالليرة، وكأنها بالدولار ، هذا الاحتيال يرفع أرباحهم الى ٣٠٪؜ بدلًا من ١٠٪؜. كذلك يلجأ عدد من التجار الى تضخيم سعر الاستيراد لنفخ الفاتورة والأرباح. هذا يؤكد ان التجار المستوردين هم في أساس ارتفاع الاسعار بهذا الشكل الجنوني. وزارة الاقتصاد تركض وراء المتاجر منذ اشهر ونسيت هؤلاء.

جمعية المستهلك طلبت منذ اشهر التركيز على التاجر المستورد والإلغاء الفوري للاحتكارات والمرسوم الاشتراعي رقم ٣٤/١٩٦٧ واقرار قانون المنافسة. المستهلكون يدفعون يوميًا ثمن تجاهل الحكومة لدور المجلس الوطني لحماية المستهلك ولمشاركة الجمعية في بلورة الحلول.