تقدمت حكومة الدكتور حسان دياب ، فى الثلاثين من نيسان ( إبريل ) عام 2020 ، بورقة عمل أطلقت عليها ” خطة الجكومة اللبنانية للإصلاح المالى ” The Lebanese Government’s Financial Recovery Plan

وأعتبرتها بمثابة خطة تاريخية لإنقاذ الوضع الاقتصادى الكارثى الذى تعيشه لبنان كدولة ، ومجتمع . والحقيقة أن هذه الورقة ( أو الخطة بالتعبير الحكومى اللبنانى ) ، تحتاج إلى كثير من التأمل والتحليل من زوايا عديدة ، سواء من الناحية المنهجية Methodology ، أو من ناحية السياسات والإجراءات المطلوبة .

أولا : الملاحظات المنهجية

نستطيع أن نميز فى الورقة الحكومية الأخطاء المنهجية التالية :

1- عناك قطيعة واضحة بين هذه الورقة / الخطة ، وبين حقيقتين جوهريتين هما :

1- أنها مقطوعة الصلة عن مفهوم التخطيط Planning بالمعنى الاقتصادى ، بالنظر لكونها محدودة جدا وتكاد تكون قاصرة ومحصورة بالقطاعات المالية والقطاع المصرفى ,

2- أنها مقطوعة الصلة من ناحية أخرى ، بحجم الكارثة الاقتصادية والمعيشية التى يعيشها المجتمع والشعب اللبنانى ، ناهيك عن الدولة اللبنانية ، أى أنها بتعبير أخر أقل كثيرا من المطلوب معالجته .

2-الورقة / أو الخطة فى الكثير من المواضع تخلط بين الأهداف ، والأمانى والتمنيات ، والإجراءات أو السياسات المطلوبة .

3-الورقة / أو الخطة منطلقه فكريا ، ومن وضعوها من عدة منطلقات قد لا تناسب الموقف الاقتصادى الصعب فى لبنان مثل :

أ – تقديس مفهوم اقتصاد السوق وآليات العرض والطلب ، وعدم الخرود عنها .

ب-حصر مفهوم الدعم الدولى والمساعدة الدولية فى مؤسسات التمويل الدولية ( الصندوق والبنك الدوليين ، مؤتمر سيدر ) ، ولا ترى فى تعبير ( الدولى ) ، الاتجاه شرقا مثل الصين وروسيا وغيرها من معظم دول العالم فى شرق لبنان ، وهو قصور سياسى ومعرفى خطير وضار . وكأنه قد صار قدرا ومكتوبا آلهيا أن تظل لبنان وبقية العالم العربى أسير الهيمنة الأمريكية والفرنسية .

4-الورقة / أو الخطة ، بينما تكثر من إستعمال تعبير ( الإصلاحات الهيكلية ) و ( الخلل الهيكلى ) ، فأنها تكاد تكون محصورة على قطاع واحد من قطاعات الاقتصاد ، ألا وهو القطاع المالى ، حتى أن الإصلاحات الهيكلية للقطاع المصرفى قد تركها للتشاور مع الشركاء الجانب ( وتحديدا صندوق النقد والبنك الدوليين ) ، وبالتالى تأجيل خطة الدمج وإعادة هيكلة القطاع المصرفى لخطط لاحقة .

5-النص الإنجليزى للورقة / الخطة معنون : The Lebanese Government’s Financial Recovery Plan ، وليس أبدا لإنقاذ الاقتصاد الكلى ، والقطاعى ، فلم يتطرق إلى الإصلاحات المطلوبة لقطاعات الانتاج السلعى مثل الزراعة والصناعة والكهرباء والطاقة .

6-تذكر الورقة / الخطة ، أن أهداف البرنامج الحكومى وإستراتيجيته يقوم على تسعة ركائز مترابطة هى :

– إلغاء ربط الليرة اللبنانية ، بهدف تقليل الضغوط على ميزان المدفوعات .

– إعادة هيكلة الدين العام .

– إعادة هيكلة النظام المالى وأحتياطى العملات الأجنبية .

– إجراء تعديل مالى كبير على مراحل يركز على تحسين الإمتثال الضريبى ، وترشيد الانفاق وإصلاح القطاع العام وشركة كهرباء لبنان .

– إصلاحات لتعزيز النمو وتعديل النموذج الاقتصادى والاجتماعى .

– وضع أجندة لإصلاح القطاع الاجتماعى وتطوير شبكات الأمان الاجتماعى .

– وضع إستراتيجية لمكافحة الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة .

– إصلاح بيئى والهوية البيئية كمحرك اجتماعى واقتصادى .

– توفير المساعدة المالية الدولية ، بشروط مواتية لسد فجوة التمويل الخارجى الواسعة وتطوير البنية التحتية .

والحقيقة أن كثير من هذه الركائز قد ظلت مجرد عناوين جيدة لمحتوى غير فعال ، مثل محاربة الفساد وإسترداد الموال المنهوبة ، وكذا إصلاح شبكات الأمان الاجتماعى والاصلاح البيئى وغيرها ، فليس هناك خطط منضبطة لتحقيق هذه الأهداف ، مصحوبة بتوقيتات زمنية ، وتحديد التكلفة السياسية ، والقدرة على مواجعة التحديات ، وقد كشف معركة حاكم مصرف لبنان مستوى القدرة المتدنية للحكومة ورئيسها على مواجهة هذا التحدى وزحزحة الرجل المسئول عن الكثير من الكوارث المصرفية والنقدية عن موقعه . كما لم تتطرق الركائز لقطاعات الانتاج السلعى الحيوية مثل الزراعة والصناعة والكهرباء والطاقة .

7-هذه الورقة / الخطة ، أعتمدت فى تقديراتها وتوقعاتها لمسار الاصلاحات المالية على نماذج كمية فى التحليل المالى ، لم تثبت فى الكثير من الحالات نجاحها وجدواها مثل :

– توقعاتها بأن معدل التضخم سوف ينخفض من 53% عام 2020 ، إلى 6.2% عام 2024 .

– توقعاتها بأن يتقلص عجز المالية العامة الاجمالى من 11.3% من الناتج المحلى الاجمالى GDP عام 2019 ، إلى 5.3% عام 2020 ، وصولا إلى 0.8% عام 2024 .

– توقعاتها بأن ينخفض معدل الدين العام إلى الناتج المحلى من 176% عام 2019 ، إلى 8 3.0% عام 2027 . ( مع ملاحظة أن العمر الدستورى لهذه الحكومة هو 4 سنوات فقط أى حتى 2024 وليس 2027) .

-هذه التقديرات والتوقعات تليق بمؤسسة ماكينزى وليس رجال دولة مسئولين ويتعايشوا مع الواقع والحقيقة –

ثانيا : ملاحظات على السياسات والإجراءات

(1) من حيث تشخيص المشكلات التى تواجه الاقتصاد اللبنانى ، فقد نجحت الورقة / الخطة فى عرض جزء كبير من هذه المشكلات ، خاصة فيما يتعلق بمشكلات سعر الصرف والسياسة المالية والدين العام التى شغلت الحيز الأكبر من التشخيص ، لكنها لم تتعرض لمشكلات قطاعات الانتاج السلعى مثل الزراعة وكيفية النهوض بها ، والصناعة وكيفية بناءها من جديد ، وقطاع الكهرباء والطاقة ، ومن أبرز ملامح تشخيص الورقة :

– انخفاض معدل الناتج بنسبة 6.9% خلال هذا العام .

– أزدياد معدل البطالة .

– تدهور سعر صرف الليرة وشح الدولار .

– أرتفاع أسعار الاستهلاك وارتفاع معدل التضخم .

– توقف الودائع الوافدة وكذا تدفقات اللبنانين من الخارج .

– أزدياد عجز الموازنة وتدهور إيرادات الدولة .

– تأثير الحرب فى سوريا .

– النازحين السوريين المقدر عددهم بحوالى 1.5 مليون نازح بتكلفة 25.0 مليار دولار منذ بداية الأزمة فى سوريا .

– تفاقم العجز فى الحساب الجارى ( الميزان التجارى ) .

– ضعف الإمتثال الضريبى خاصة لدى الفئات العليا .

– خسائر قطاع الكهرباء .

– أرتفاع الدين العام من 131% من الناتج المحلى عام 2012 إلى 176% فى نهاية عام 2019 .

(2) الورقة حينما تؤكد على ضرورة كسر الحلقة المفرغة ذهبت إلى أن هذا الكسر يتم عبر الإعلان عن دعم مالى خارجى كثيف للبنان ، وتعود وتركز الورة / الخطة فى أكثر من عشرين موضعا على أهمية الدعم الخارجى والمساعدة الدولية ، بدلا من التركيز على البحث عن عوامل القوة الداخلية وكيفية الاستفادة منها .

(3) والحقيقة أن جوهر الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولى للبنان ، ليس هو العشرة مليارات دولار على مدى خمس سنوات ( أى 2.0 مليار دولار سنويا ) ، بل هو كما تقول الورقة : فتح الباب واسعا لمزيد من الاقتراض من الأطراف الدولية الأخرى ، ومن سوق الاقتراض الدولية ، وهى سياسة ضارة ومدمرة على المدى المتوسط والطويل ( أنظر حالة مصر ) .

(4) إقرار الورقة / الخطة بسعر صرف لليرة اللبنانية عند 3500 ليرة / للدولار ، هو خضوع وتسليم بالتلاعب والمضاربة التى جرت على الليرة اللبنانية خلال الشهور الأربعة الأخيرة ، وتسليم بمستوى للصرف أضر كثيرا مستوى معيشة الشعب اللبنانى وأصحاب الدخول المحدودة الذين يتجاوز نسبتهم 65% من هذا الشعب .

(5) ولا ندرى على أية أسس محاسبية واقتصادية جرى إحتساب خسائر المؤسسات اللبنانية المقدرة فى الورقة / الخطة بحوالى 220.0 تريليون ليرة لبنانية ( أى ما يعادل 62.8 مليار دولار أمريكى وفقا لسعر صرف 3500 ليرة / للدولار الأمريكى ) . وقد توزعت هذه الخسائر المبالغ فيها على النحو التالى :

1- 73.0 تريليون ليرة لإعادة هيكلة الدين العام ( أى 20.8 مليار دولار ) .

2- 66.0 تريليون ليرة خسائر متراكمة على مصرف لبنان ( أى 18.8 مليار دولار ) .

3- 40.0 تريليون ليرة خسائر المصارف ومحافظها الائتمانية ( أى 11.4 مليار دولار ) .

4- 62.0 تريليون ليرة خسائر صافية فى موازنة المصرف المركزى والمصارف الخرى ( أى 17.7 مليار دولار ) .

أى أن مجموع الخسائر المقدرة بطريقة غامضة تبلغ 241.0 تريليون ليرة لبنانية وليس 220.0 تريليون كما سبق وأشارت الورقة ، وبالتالى حوالى 68.7 مليار دولار أمريكيى وليس 62.8 مليار دولار كما سبق وأشارت الورقة ، بما يعكس تضاربا وعدم وضوح فى الأسس المحاسبية والطريقة التى أعتمدها من كتبوا هذه الورقة .

(6) بنيت الورقة / الخطة رؤيتها للحد من الخسائر على عناصر غير يقينية ، وتحتاج إلى سنوات طويلة ، هذا إذا سمحت البنية السياسية الفاسدة فى لبنان بتمريرها مثل :

1- إسترداد الأموال المنهوبة ( فهذا إجراء يحتاج إلى ثورة حقيقية ضد النظام السياسى الطائفى والفاسد والنظام القضائى التابع للزعماء الفاسدين ) .

2- إسترداد الودائع التى تم تهريبها من لبنان خلال الشهور القليلة الماضية انتهاكا لقرار متأخر لضوابط رأس المال Capital Control ، وهى قد تكون مسألة ممكنة لكنها مشكوك فى تحقيقها فى الأجل القصير.

3- الأرباح المفرطة التى دفعتها المصارف فى الخارج خلال السنوات الخمسة الماضية .

4- عوائد الهندسات المالية التى جرت منذ عام 2016 ، واستفاد منها شخصيات سياسية واصحاب مصارف اجنبية وغيرها .

5- التعافى من غيرادات الفوائد المفرطة التى تقدمها المصارف للمودعين وخصوصا المودعين الكبار .

6- إدارة أفضل لبعض أصول الدولة دون أن تذكر الورقة المقصود بذلك هل هى الأملاك البحرية ، والسيطرة على إمدادات المشتقات البترولية المستوردة ، وإعادة بناء محطات الكهرباء أم ماذا ؟

وهناك بعض العناصر يمكن تحقيقها إذا ما توافرت إرداة سياسية حقيقية بعيدا عن عقلية اقتصاد السوق والخضوع لجماعات المصالح فى الداخل أو الخارج .

ل- استخدام بعض العقارات والأراضى المملوكة للبنوك والمصارف .

(7) فى مجال الأطروحات المعروضة فى الورقة كإجراءات – ولوجزئية – للخروج من الأزمة ( صفحات 26-27-31-42-45-49-52-53) نجدها أفكار وأطروحات وروشتة صندوق النقد الدولى والمؤسسات التمويلية الغربية دون زيادة أو نقصان ، بمعنى أخر أن الورقة / الخطة قد تبنت روشتة الصندوق حتى قبل أن تتفاوض معه ، وكأنها تسلم وتستسلم للمطالب الأمريكية ولصندوق النقد الدولى دون أن تطلق رصاصة تفاوضية واحدة ..!! وبمعنى أخر فأن لو طلب من موظفى صندوق النقد الدولى أن يكتبوا تقريرا تحليليا حول الإجراءات المطلوبة فى لبنان لما كتبوا أكثر مما جاء فى ورقة الحكومة اللبنانية …!!

(8) وعلى سبيل المثال جاء فى الإجراءات المقترحة فى ورقة الحكومة اللبنانية الأتى :

– خفض عدد الموظفين وأفراد الجيش (ص 26 ص 27) .

– كثير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية معلقة على رأى الشركاء والداعمين ( ص 29) .

– بالنسبة للضرائب فى المرحلة الثانية من الخطة / الورقة سيزيد الإستقطاع الضريبى من 17% الأن إلى 20% (ص 31) .

– سوف تنشأ شركة لإدارة الصول العامة للمساعدة فى تعزيز مكانة مصرف لبنان بعد إعادة الهيكلة (ص42) ، بمعنى أن الأصول المملوكة لهذه الشركة سوف تكون الضامن لمصرف لبنان ، ومن ثم يمكن البيع أو رهن بعض تلك ال أ صول العامة أو كلها لصالح الدائنين ، أى هى الخصخصة من باب خلفى ، وهى نفس الفكرة التى يطبقها نظام الجنرال السيسى فى مصر بما يسمى ( الصندوق السيادى المصرى ) ، وهى نفس التجربة البشعة التى فرضت عل روسيا فى عهد الرئيس المخمور ” بوريس يلتسن ” بعد انهيار الاتحاد السوفيتى وادت إلى أنهيار اقتصادى ومالى مفزع منذ عام 1992 حتى عام 1999 . وهى أفكار مؤسسة ماكينزى ومن ورائها من أجهزة أمريكية .

– فى مجال إعادة هيكلة القطاع المصرفى ستقوم مؤسسة معترف بها دوليا بإجراء مراجعة لجودة الأصول بالمصارف (ص45) . ولكن الورقة الحكومية لم تذكر ما هى تلك المؤسسات ، وما مدى النفوذ الأمريكى ورائها ؟

– هناك تناقض واضح فى الورقة الحكومية بين العمل على دمج المصارف أختياريا أو قسريا ، ثم القول بأمكانية إصدار 5 تراخيص جديدة للمصارف التجارية شرط توفر أسهم بقيمة 200 مليون دولار على الأقل ( ص 49) .. فها أنتم ترغبون فعلا فى إعادة هيكلة القطاع المصرفى المبالغ فى حجمه والذى لا يتناسب مع السوق المصرفية ، ويستغل فى عمليات غسل أموال ، أم ترغبون فى التوسع ؟

– طرحت الورقة فكرة إنشاء صندوق لدعم المصدرين يحصلون على 5% لمن يزيد صادراته السنوية ، ( ص 52) ، والحقيقة أن هذه التجربة قد طبقت فى مصر وفى غيرها من الدول وكانت نتائجها إستفحال ممارسات الفساد والتلاعب ، وتحمل الخزينة العامة المثقلة أصلا بمزيد من الأعباء ، فقد تصلح هذه التجربة فى الصين ذات الفائض الاقتصادى والمالى ، لكنها بالقطع لا تصلح فى دول محملة بأعباء فوق الطاقة .

– تتحدث الورقة / الخطة عن الفساد ولافاسدين فيستخدم جملا إنشائية بلا مضمون ولا إجراءات محددة (ص 52 ص 55) .

– تشير الورقة الحكومية إلى تأمين تمويل من خلال الإقتراض من مؤسسات التمويل الدولية (ص53) .والحقيقة أن هذه الفكرة هى جوهر ومحتوى الورقة الحكومية ، وما دونها مجرد رتوش .

– تتحدث الورقة الحكومية عن فصل الفاسدين من الخدمة الحكومية ، ولكنها فى أول تجربة وأول محك فى إزاحة حاكم لبنان ، المسئول عمدا وإصرارا عن الإنهيار المصرفى الراهن سقطت الحكومة والنظام السياسى كله فى الأختبار ، وتبين أن حاكم مصرف لبنان كمحمية من الفاسدين فى الداخل والقوى الغربية فى الخارج اقوى رجل فى لبنان دون منازع …!!

– دعت الورقة إلى إنشاء لجنة وطنية لمحاربة الفساد ، وهى فى تقديرنا مجرد لافتة بلا مضمون طالما ظل النظام السياسى للبنانى على وضعه الحالى .

(9) لم تحدد الورقة الحكومية فى مجال السياسات الائتمانية مستقبلا ، ما هو المسار التنموى للسياسات الائتمانية من قبيل :

– أى نوع من الإئتمان المطلوب ؟

– أى القطاعات ينبغى التركيز عليها ؟

– أى جهاز رقابى وتفتيشى لبنانى وطنى ينبغى أن يتواجد للرقابة على عمل الجهاز المصرفى مثل الجهاز المركزى للمحاسبات يكون ذو صلاحيات واسعة بالتعاون مع المصرف المركزى اللبنانى .

– وأى سعر صرف ينبغى أن يحافظ عليه بمرونة ؟

– وأى مستوى من علاقات التعاون مع بنوك الخارج .

فحديث الورقة الحكومية عن إعادة هيكلة القطاع المصرفى وبناء نظام نقدى موثوق به دون أن يوضع الخطوط الأساسية التى سوف يبنى عليها هذا النظام الموثوق يصبح مجرد شعارات بلا مضمون .

كما أن ترديد الورقة لمقولات حول حماية الشرائح السكانية الأفقر ، وإنشاء شبكات للأمان الاجتماعى يتناقض تماما مع استراتيجية الحكومة فى اللجوء إلى صندوق النقد الدولى .

وكذلك فأنه برغم قسوة الوضع فى لبنان ، فلم يمتلك أصحاب القرار فيه الجرأة لإجراء إصلاح حقيقى من خلال كسر أحتكار الولايات المتحدة وفرنسا للشأن اللبنانى ، والتوجه شرقا حيث الفوائض الصينية الهائلة والاستراتيجية الصينية البديلة للهيمنة الغربية ، والرغبة المعلنة للصين فى اقامة الحزام والطريق ، التى تتوافق فى كثير من جوانبها مع طموحات شعوب الشرق الأوسط فى تنمية البنية التحتية ( محطات كهرباء – الطرق – الموانىء والمطارات .. وغيرها ) .

عموما من يراجع توصيات وأوامر وتوجيهات صندوق النقد الدولى فى كل الدول التى خضعت لوصايته المالية والاقتصادية سوف يكتشف أن ورقة الحكومة اللبنانية المعروضة لم تذهب بعيدا عن حضن الصندوق ولا عن أفكاره .