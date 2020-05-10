السياسة اليوم مع الخبير المالي والإقتصادي حسن مقلد مايو 10, 2020 آخر المقالات تجمع "نداء لبنان" رسالة جمعية المستهلك الى السيد وزير الاقتصاد. النقد التحليلى للخطة الحكومية اللبنانية فى الإصلاح السياسة اليوم مع الخبير المالي والإقتصادي حسن مقلد مؤسسة عامل تبدأ فحوصات "كورونا" المجانية من مركزها الصحي في برج البراجنة تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني