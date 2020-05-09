كي لا يكون الرقم وجهة نظر
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مؤسسة عامل تبدأ فحوصات “كورونا” المجانية من مركزها الصحي في برج البراجنة

مايو 9, 2020

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