الليرة التركية تهوي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق

هوت الليرة التركية مقابل الدولار، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، رغم جهود البنوك الحكومية لدعم العملة عن طريق بيع العملات الأجنبية.

وتراجعت العملة التركية بنسبة 0.5 % إلى 7.2307 ليرة مقابل الدولار، في تمام الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت بيروت، بعدما انخفضت في وقت سابق اليوم الخميس عند 7.49 ليرة، متجاوزة المستوى القياسي الأدنى السابق البالغ 7.236 في آب 2018.