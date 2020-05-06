وزير المال السابق الياس سابا عن خطة الحكومة و صندوق النقد الدولي و صفقة الفيول المغشوش مايو 6, 2020 آخر المقالات وزير المال السابق الياس سابا عن خطة الحكومة و صندوق النقد الدولي و صفقة الفيول المغشوش المخاطر الاستراتيجية لمشروع نيوم السعودى – الإقليمى المخاطر الاستراتيجية لمشروع نيوم السعودى – الإقليمى ارتفاع الدولار يلتهم الرواتب والأجور الوزير السابق جان لوي قرداحي: اللجوء الى صندوق النقد الدولي ليس الحل بل هروب الى الامام تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني