ارتفاع الدولار يلتهم الرواتب والأجور

اظهرت دراسة جديدة للدولية للمعلومات نشرت على موقعها كيفيّت تأثّر أجور اللبنانيين كافة بارتفاع سعر الدولار على الشكل التالي:

مع ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مقابل الليرة اللبنانية، تراجعت بشكل كبير قيمة الرواتب والأجور التي يتقاضاها العاملون في لبنان سواء كانوا في القطاع العام أو القطاع الخاص والذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية (أي جميع العاملين في القطاع العام وأكثر من 95% من العاملين في القطاع الخاص).

الحد الأدنى للأجور

يبلغ الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة أي ما يوازي 450 دولاراً على أساس سعر صرف الدولار 1,500 ليرة وينخفض إلى 211 دولار على أساس سعر صرف الدولار 3,200 ليرة وإلى 168 دولار على أساس سعر صرف الدولار 4,000 ليرة، أي تراجع بنسبة 63%.

مخصصات وتعويضات السلطات العامة (الرؤساء، الوزراء، النواب)

حددت مخصصات وتعويضات السلطات العامة بموجب القانون الرقم 717 الصادر في 3 تشرين الثاني 1998 وهي لم تتبدل منذ ذلك الوقت. وقد انخفضت بالنسبة إلى رئيس الجمهورية من 8,334 دولاراً إلى 3,125 دولاراً وفقاً لما هو مبيّن في الجدول رقم 1 التالي.



السلك العسكري

وتشمل هذه التسمية جميع العسكريين سواء في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب. وقد حدّدت هذه الرواتب بموجب القانون الرقم 46 تاريخ 21-8-2017 وهي تشمل أيضاً التعويضات المتممة للراتب حيث أن الراتب الأعلى مع التعويضات قد انخفض من 5,637 دولاراً إلى 2,114 دولاراً. أما الراتب الأدنى فقد انخفض من 864 دولاراً إلى 324 دولاراً وفقاً لما هو مبيّن في الجدول رقم 2 أدناه.





السلك الإداري

حددت رواتب وأجور العاملين في السلك الإداري بموجب القانون الرقم 46 تاريخ 21-8-2017 وفقاً لما هو مبيّن في الجدول رقم 3 التالي. وقد انخفضت الرواتب الأعلى من 6,057 دولاراً إلى 2,271 دولاراً، أما الرواتب الأدنى فقد انخفضت من 1,270 دولاراً إلى 476 دولاراً.





السلك التعليمي

حددت رواتب وأجور أفراد الهيئة التعليمية بموجب القانون الرقم 46 تاريخ 21-8-2017. فكان الحد الأعلى لهذه الرواتب ما يوازي 3,497 دولاراً وينخفض إلى 1,311 دولاراً، أما الرواتب الأدنى فكانت 634 دولاراً وتنخفض إلى 237 دولاراً وفقاً لما هو مبيّن في الجدول رقم 4 أدناه.





القضاة العدليين

حددت رواتب القضاة العدليين (وهي لا تختلف عن رواتب سائر القضاة) بموجب القانون الرقم 173 تاريخ 29 آب 2011 حيث أن الراتب الأعلى ينخفض من 6,234 دولاراً الى 2,338 دولاراً أما الراتب الأدنى فينخفض من 2,734 دولاراً إلى 1,025 دولاراً وفقاً لما هو مبيّن في الجدول رقم 5 أدناه (ولا تدخل ضمن هذه الرواتب التعويضات التي يتقاضونها من صندوق تعاضد القضاة).





أساتذة الجامعة اللبنانية

حددت رواتب وأجور أساتذة الجامعة اللبنانية بموجب القانون الرقم 206 تاريخ 5 آذار 2012 وهي كما في الجدول التالي، فينخفض راتب الأستاذ الجامعي الأعلى من 5,617 دولاراً الى 2,106 دولاراً، أما الراتب الأدنى فينخفض من 2,467 دولاراً إلى 925 دولاراً وفقاً لما هو مبيّن في الجدول رقم 6 أدناه.