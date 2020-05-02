“موديز” تخفّض النظرة المستقبلية للسعودية إلى “سلبية” من “مستقرة”

خفضت وكالة “موديز”، النظرة المستقبلية للسعودية من “مستقرة” إلى “سلبية”، وقالت إن انهيار أسعار النفط زاد من المخاطر المالية على الدولة الخليجية.

وأكدت الوكالة، التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند “A1″، وأشارت إلى الميزانية العمومية للحكومة التي لا تزال قوية نسبيا رغم حدوث تراجع، ومستويات دين معتدلة، ومصدات متينة على الصعيد المالي وعلى صعيد السيولة الخارجية.