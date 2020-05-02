كي لا يكون الرقم وجهة نظر
3459959_1566818080

“موديز” تخفّض النظرة المستقبلية للسعودية إلى “سلبية” من “مستقرة”

مايو 2, 2020

خفضت وكالة “موديز”، النظرة المستقبلية للسعودية من “مستقرة” إلى “سلبية”، وقالت إن انهيار أسعار النفط زاد من المخاطر المالية على الدولة الخليجية.

وأكدت الوكالة، التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند “A1″، وأشارت إلى الميزانية العمومية للحكومة التي لا تزال قوية نسبيا رغم حدوث تراجع، ومستويات دين معتدلة، ومصدات متينة على الصعيد المالي وعلى صعيد السيولة الخارجية.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

خفضت وكالة “موديز”، النظرة المستقبلية للسعودية من “مستقرة” إلى “سلبية”، وقالت إن انهيار أسعار النفط زاد من المخاطر المالية على الدولة الخليجية.

وأكدت الوكالة، التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند “A1″، وأشارت إلى الميزانية العمومية للحكومة التي لا تزال قوية نسبيا رغم حدوث تراجع، ومستويات دين معتدلة، ومصدات متينة على الصعيد المالي وعلى صعيد السيولة الخارجية.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Share This

Share This

Share this post with your friends!