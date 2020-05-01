بانوراما اليوم – الخطة الاقتصادية.. بين الواقع والتحديات مايو 1, 2020 آخر المقالات بانوراما اليوم - الخطة الاقتصادية.. بين الواقع والتحديات خطة التعافي المالية الخاصة بالحكومة اللبنانية الاعمار والاقتصاد تنشر مسودة الخطة الاقتصادية للحكومة "لا ضرورة أبداً للهيركات.. ولا يوجد قانون يجبرنا على التنسيق مع الحكومة عند اصدار التعاميم" وزني يلتقي كوبيتش: تأكيد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات للحصول على مساعدات مالية دولية تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني