خطة التعافي المالية الخاصة بالحكومة اللبنانية أبريل 30, 2020 آخر المقالات خطة التعافي المالية الخاصة بالحكومة اللبنانية الاعمار والاقتصاد تنشر مسودة الخطة الاقتصادية للحكومة "لا ضرورة أبداً للهيركات.. ولا يوجد قانون يجبرنا على التنسيق مع الحكومة عند اصدار التعاميم" وزني يلتقي كوبيتش: تأكيد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات للحصول على مساعدات مالية دولية نقابة الصرّافين: لا دور للصرافين النظاميين في ارتفاع سعر الصرف تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني