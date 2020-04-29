نقابة الصرّافين: لا دور للصرافين النظاميين في ارتفاع سعر الصرف

أكدت الهيئة الإدارية لنقابة الصرّافين أن لا دور للصرافين النظاميين في ارتفاع سعر الصرف، داعيةً لتوجيه قوى الامن الى حيث مكامن الخارجين عن القانون أي الصرافين غير الشرعيّين.

وحذّرت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي في نادي الصحافة، من “الخروج عن القانون في التعامل مع الصرّافين وتحوليهم الى كبش محرقة”.

وأضافت: “نحن دائمًا مع تعاميم مصرف لبنان علمًا أنّ العرض والطلب هما من يحدد سعر الصرف وليس ورقة مكتوبة واللوم أصبح يلقى على الصراف إذا لا يريد بيع دولاراته”.